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فن

مسلسل فرصة تانية الحلقة 12.. هبة مجدي تكتشف تجارة محمد دياب في المخدرات

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:32 ص
مسلسل فرصة تانية
مسلسل فرصة تانية
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نبيل العدوى

شهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل فرصة تانية حبس أشرف زكي لـ ريهام "أيتن عامر" بعد محاولتها للانتحار بسبب زياد، وعدم السماح لها بالخروج بمفردها، وأحضر لها طبيبا نفسيا بالمنزل لمساعدتها على اجتياز حالتها النفسية السيئة.

أما مريم "هبة مجدي" لا زالت تسعى لمعرفة حقيقة طلاق زوجها مدحت لزوجته الثانية، فوضعت له مخدرا بالطعام، ثم فتشت في هاتفه، لتكتشف أنه يعمل في تجارة المخدارت، وتعرف ميعاد استلام الدفعة الباقية من أمواله.

ونالت هبة مجدي إشادة كبيرة خلال الساعات الماضية على دورها في "فرصة تانية"، مؤكدة أن القادم أصعب مما مضي، وأن هذا التحول سيتطور، حيث كتبت من خلال حسابها الرسمي على "إنستجرام": "وما خفي كان أعظم".

مسلسل فرصة تانية هو ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

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يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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