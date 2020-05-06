أن تأتي متأخرًا.. لاعبون كبار بزغت نجوميتهم في الأهلي والزمالك بعد تقدمهم في العمر

النجوم الكبار تشبثوا فى فرصة الإنضمام إلى صفوف القطبين وتألقوا بقميص المارد الأحمر والفارس الأبيض وشارك العديد منهم فى التتويج بالألقاب المحلية والقارية وسط إشادة الجماهير والتغني بأسماؤهم حتى بعد إعتزال البعض منهم.

صدى البلد يرصد مسيرة لاعبين كبار شاركو بقميص النادي الأهلي والزمالك .

عبد الحميد حسن

لاعب كرة قدم مصري معتزل مواليد 24 سبتمبر 1972، بدأ مع منتخب الكلية ثم انتقل لنادي كهرباء الإسماعيلية ومنه إلى إنبي وبترول أسيوط والأهلي والاتحاد السكندري ، وعمل فترة كمدرب مساعد مع فريق بتروجيت.

بدأ لعب كرة القدم في سن الـ 25 مع منتخب الكلية ؛ لأن والده كان مهتمًا بالجزء الدراسي أكثر ، وبعد وفاته وجد أن لديه فرصة للعب لأي نادٍ في الدوري الممتاز ، وبالفعل بدأ في ذلك مع إحدى الفرق الصغيرة بالعريش بعدها تلقى عروضًا من نادي الإسماعيلي وأحد الأندية الأخرى.









وقد وقع بالفعل على استمارات بنادي الإسماعيلي عندما كان علي أبو جريشة المدير الفني للفريق في ذلك الوقت إلا أنه تعرض لأزمة صحية قبل أن يوقع على عقود انضمامه للدراويش ، وتعاقد النادي بعدها مع مدير فني ألماني ورفض التعاقد مع أي لاعب جديد ، لذلك انتقل لنادي كهرباء الإسماعيلية.





عرفت بداياته في الدوري الممتاز عن طريق نادي إنبي عند انضم لهم قادمًا من نادي كهرباء الإسماعيلية في موسم 2001–2002 ، واستطاع أن يسجل أسرع هدف في تاريخ الدوري المصري في الثانية 13 أمام غزل المحلة في موسم 2005–2006 ، قبل أن يكسر حسام باولو هذا الرقم بتسجيله هدف في الثانية 11.6 أمام المصري في في موسم 2015–2016.

انتقل بعدها إلى نادي بترول أسيوط ولعب معه نصف الموسم ، ثم أصر المدرب البرتغالي للنادي الأهلي وقتها مانويل جوزيه على التعاقد معه في الانتقالات الشتوية فى موسم 2007-2008 بعدما أدى مباراة رائعة أمام النادي الأهلي ، وعلى حسب وصفه لها بأنها أفضل مباراة له في حياتي.





انتقل إلى النادي الأهلي وهو في الرابعة والثلاثين من عمره ؛ بإصرار من المدرب البرتغالي للنادي الأهلي وقتها مانويل جوزيه ، وكان مقتنعًا جدًّا بإمكانياته رغم سنه الكبير ، ولكنه نجح في كسر حاجز السن هو وحسام حسن لأنهما استمرا في الملاعب لأطول فترة ممكنة.

طلب الرحيل عن الأهلي حيث تعرض لإصابة في الركبة ، ولكن حدث موقف مع جوزيه فغضب منه ولم يشارك بعدها في المباريات سوى دقائق ، لذلك قرر بعدها الرحيل حتى يجد فرصة للمشاركة أكثر في المباريات ، فانتقل إلى الاتحاد السكندري على الرغم من سنه الكبير ، ولكنه نجح في أن يكون أساسيًّا لمدة ثلاث سنوات ونصف السنة وهداف الفريق وأحد العناصر الأساسية وكانت فترة مميزة في مشواره.





أيمن حفني





لاعب كرة قدم مصري دولي من مواليد 31 ديسمبر 1985 بالبدرشين في الجيزة، يلعب في مركز صانع العاب، لاعب نادي المقاولون العرب الحالي، يعد من أمهر لاعبي مصر ويلقب بـ(الحاوي).





بدأ مشواره مع الكرة في نادى البدرشين وتنقل بين عدد من أندية الدرجة الثانية والثالثة حتى انتقل للعب في نادى وادى دجلة لمدة 6 أشهر بعدها بدأ رحلته مع الشهرة والنجومية وذلك بعد انتقاله لنادي مصر للمقاصة ليشهد أول ظهور له في الدوري الممتاز ثم انتقل إلى فريق طلائع الجيش وأعير لاحقًا الي نادي أهلي طرابلس الليبي وانضم لنادي الزمالك عام 2014 بعد عودته من الإعارة محققًا عدة بطولات مع الفريق انتقل عام 2019 لنادي مصر للمقاصة لكنه لم يشارك بسبب تأخر القيد ومع مطلع العام 2020 انتقل إلى نادي المقاولون العرب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

طارق حامد





من مواليد 24 أكتوبر 1988 بمحافظة الدقهلية هو لاعب كرة قدم مصري دولي في مركز وسط الميدان الدفاعي يلعب في صفوف نادي الزمالك حاليًا.





بدأ مسيرته الكروية مع نادي طلائع الجيش من 2008 وحتى 2010 وفي موسم 2011/2012 تم تصعيده إلى الفريق الأول بنادي سموحة السكندري ثم انضم اللاعب لنادي الزمالك في موسم 2014/2015

حسام باولو





بدأ مشواره في سن الخامسة عشر في مركز شباب صنافير بالقليوبية ولعب بدوري مراكز الشباب وكان يلعب كل الألعاب الأخرى ، سواء جمباز أو كرة طائرة أو كرة السلة ، ولكن قبل ذلك دخل الاختبار داخل نادي الزمالك مع أربعة من زملائه ، وكانت أول محطة صعبة واجهته بعد أن تم قبول زملائه جميعًا ورفضه هو ، ليقرر التحدي ويذهب للاختبار بالنادي الأهلي ليجد إشادة "من قبيل المجاملة" وبعدها يتم توجيه الشكر له ورفضه بداعي أنه "قصير القامة" ، واستمرت رحلة التحديات في مشواره ليذهب لنادي السكة الحديد ويتم رفضه.





وبعد الفشل في الاختبارات اتجه للعب "الكرة الطائرة" ولعب في دوري الدرجة الثالثة لمدة موسمين مع نادي طوخ ، ولكن طموحه وإصراره من ناحية وحبه للكرة من ناحية أخرى جعله يعاود تحدياته ، فبدأ بلعب كرة القدم مع نادي قها بدوري الدرجة الرابعة منه إلى نادي طوخ ثم نادي منوف قبل أن يلعب لثلاثة مواسم في الصعيد ، مع نادي سكر أبو قرقاص ونادي سكر الحوامدية.





وبعد المعاناة في ملاعب الصعيد انتقل لنادي الشمس في دوري الدرجة الثانية ولعب معه لموسم ، ولكن لا يزال حلم التألق مع الكرة المصرية يداعبه رغم أنه "في دوري المظاليم".





بدأ يشعر اللاعب باليأس مرة أخرى "فقطار العمر يجري" ولكنه وجد الفرصة من خلال زميل حدد له موعدًا مع علاء عبد العال مدرب الداخلية وقتها أحد أندية الدوري الممتاز الذي وجد ضالته في اللاعب الذي كاد أن يبحث عن وظيفة أخرى لو فشل هذه المرة ، وأخبره علاء عبد العال حين حاول ضمه أن قيمة العقد ستكون ضعيفة ، ولكنه لم يهتم بذلك ؛ فكان فقط يريد تحقيق حلم اللعب في الدوري الممتاز.





لم يتخل عن أمله باللعب في الدوري المصري الممتاز ، ورفض كل الإحباط الذي تعرض له ليبدأ يجني ثمار جهده مع الداخلية موسمًا تلو الآخر ، ويتوج جهده بالفوز باللقب.

أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي مطلقًا ..عنوان لاعبين كبار بزغت نجوميتهم فى قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادى الزمالك رغم التقدم فى العمر .