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نعاني من الغربة في بيوتنا.. آمنة نصير تكشف مشكلات الأسرة المصرية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 05:00 م
الدكتورة آمنة نصير،
الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية
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فرح علاء الخولي

قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية، إننا نفتقد الحنية والارتباط الذي كان يربط الأسر المصرية بعضها ببعض، وأننا نفقد تلك الحالة المتألفة بين أفراد الأسرة الواحدة فأصبح كلًا منهم في جزر منعزلة.


وتابعت الدكتورة آمنة نصير، خلال برنامج "نور النبي" مع الاعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة صدى البلد، أنها تشعر ان حالة من الغربة حدثت في بيوتنا، وأصبحت البيوت تفتقد للدفء المتدفق من الكبير على الصغير، مشيرة إلى أنه يجب أن تحتفظ الأسر والعائلات المصرية على الاجتماع في يوم الجمعة بشكل دائم حتى تحتفظ بالعلاقات والوشائك والعادات بينهم دون أن تمزق.

وأضافت: "الله يقطع الموبايل وشكله، وحكت موقفا بينها وبين أحد أحفادها في فترة تناول الغذاء وهو جالس على المائدة كان يمسك الموبايل فأشرت له بضرورة ان يحترم الطعام والاسرة وأن يترك الموبايل.

فأصبح هناك مشكلة تواجه الأسر المصرية وهي عدم القدرة على الاحتفاظ بالترابط الأسري الذي كان يجمع شملها، فيجب العودة إلى العادات والمفاهيم القديمة في تلك الظروف وتعليمها لأبنائنا وإعطاء كل شئ حقه لأن الأسرة تبث أول صور صلة الرحم.
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