أغرب رد فعل .. مايا دياب تغضب وتغادر الأستوديو مؤقتا بعد خسارتها أمام السقا| فيديو

تعرض الفنان أحمد السقا لموقف مرعب أثناء منافسته مع المطربة اللبنانية مايا دياب في اللعبة الأولى ركوب «المرجيحة»، ووقع السقا من «المرجيحة» عندما حاول إسقاط الكرة في السلة بقدميه.

ظهرت ملامح الفزع والقلق على وجه المطربة مايا دياب والاعلامية الفنانة رزان مغربي عقب سقوط أحمد السقا من فوق «المرجيحة»، مما جعل المسابقة تتوقف واسرعت مايا دياب وفريق عمل البرنامج لإسعافه.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة.





ويعتمد البرنامج على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.





وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.





يعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.