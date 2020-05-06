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رعب وذعر في الاستوديو.. لحظة سقوط أحمد السقا من «المرجيحة» | شاهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 07:56 م
لحظة سقوط أحمد السقا
لحظة سقوط أحمد السقا من المرجيحة
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كـريـم الـخـطـيـب
تعرض الفنان أحمد السقا لموقف مرعب أثناء منافسته مع المطربة اللبنانية مايا دياب في اللعبة الأولى ركوب «المرجيحة»، ووقع السقا من «المرجيحة» عندما حاول إسقاط الكرة في السلة بقدميه.

برنامج "إغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات غير المُعتادة.

ويعتمد البرنامج  على عدد من الفقرات الترفيهية والرياضية كما يحصل الفائز على جائزة مادية قدرها 100 ألف جنيه ويتم التبرع بها الى احدى الجهات الخيرية.

وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه الفنانة رزان مغربي.

يعرض برنامج "اغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
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