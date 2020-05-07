مسلسل فرصة تانية الحلقة 13.. ياسمين صبري توافق على الارتباط من أحمد مجدي

وشهدت أحداث الحلقة 12 من مسلسل فرصة تانية حبس أشرف زكي لـ ريهام "أيتن عامر" بعد محاولتها للانتحار بسبب زياد، وعدم السماح لها بالخروج بمفردها، وأحضر لها طبيبا نفسيا بالمنزل لمساعدتها على اجتياز حالتها النفسية السيئة.

أما مريم "هبة مجدي" لا زالت تسعى لمعرفة حقيقة طلاق زوجها مدحت لزوجته الثانية، فوضعت له مخدرا بالطعام، ثم فتشت في هاتفه، لتكتشف أنه يعمل في تجارة المخدارت، وتعرف ميعاد استلام الدفعة الباقية من أمواله.