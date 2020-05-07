فول وطعمية إسكندرانى ..أحلى من المحلات

سؤال يحير الكثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية فى سحور رمضان. ونقدم لكم اليوم:
الفول بالطحينة
مقادير الفول بالطحينة للشيف نجلاء الشرشابى :-
فول
طحينة
بصل
طماطم
كمون
ليمون
ملح
فلفل
زيت
كزبرة خضراء
طريقة تحضير فول بالطحينة
* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا
الطعمية الاسكندراني
مقادير الطعمية الاسكندراني المحشية للشيف نجلاء الشرشابى :-
عجينة طعمية
بصل مكرمل
بقدونس مفروم
سجق مقطع صغير
شطة
هريسة
كزبرة حب
سمسم
طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية
* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم
حشوة أخرى
* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة