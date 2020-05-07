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مرأة

فول وطعمية إسكندرانى ..أحلى من المحلات

الخميس 07/مايو/2020 - 12:01 ص
السحور
السحور
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لمياء الياسين

 سؤال يحير الكثيرين وهو "هنتسحر إيه النهارده؟"، لذلك يقدم لكم موقع "صدى البلد" يوميا قائمة بالوجبات الرئيسية  فى سحور رمضان.  ونقدم لكم اليوم:
الفول بالطحينة

مقادير الفول بالطحينة للشيف نجلاء الشرشابى  :-
فول 
طحينة 
بصل 
طماطم 
كمون 
ليمون 
ملح 
فلفل 
زيت 
كزبرة خضراء


 طريقة تحضير فول بالطحينة

* يوضع زيت في طاسة على النار.
* يوضع بها ثوم وبصل مقطعين مكعبات.
* يضاف إليها الملح والفلفل وفلفل حار والكمون.
* يضاف عصير ليمون على الفول ويضاف إلى الطاسة.
* تضاف إليه الطحينة ويقلب جيدا. ثم يقدم ساخنا بالهنا

 الطعمية الاسكندراني

مقادير الطعمية الاسكندراني المحشية للشيف نجلاء الشرشابى :-

عجينة طعمية 
بصل مكرمل 
بقدونس مفروم 
سجق مقطع صغير 
شطة 
هريسة 
كزبرة حب 
سمسم 

طريقة تحضير طعمية إسكندراني محشية

* تحشى عجينة الطعمية بالخضرة والهريسة
* ثم تقلى في الزيت وتقدم

حشوة أخرى

* تحشى العجينة بالسجق والبصل المكرمل ثم تقلى في الزيت وتقدم
* ويمكن تشكيل الحشوة حسب الرغبة
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