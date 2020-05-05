طريقة جديدة لتحضير الفول على السحور

يعد يعد الفول من أبرز الأطعمة التى تتربع على مائدة السحور فى رمضان،إليك طريقة تحضير الفول

اقرأ أيضا ..









1 1/2كوب طماطم









طريقة التحضير





ويتم قلى البيض ووضعه على الفول ويقلب جيدا ويوضع فى طبق





أعتبار الفول وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وايضا الزيت والخبز كذلك يعتبر الفول مطهر للمعدة والامعاء و مفيد جدا للقلب والأوعية الدموية حيث أنه يحافظ على مستوى الكولسترول في الدم كما يعمل على خفض ضغط الدم لدى السيدات وخاصة في مرحلة سن اليأس.. تعد أبرز فوائد تناول الفول على السحور هو

لمذاق مختلف وطعم لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى4 فصوص ثوم مهروسعلبة فول مهروسهملعقة سمنةفى وعاء على النار يتم تقطيع فصوص الثوم وتحميرها على النار ويوضع عليه الطماطم ومن ثم يتم وضع نصف كوب ماء حتى تغلى