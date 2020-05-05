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مرأة

طريقة جديدة لتحضير الفول على السحور

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 02:02 ص
طبق الفول
طبق الفول
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لمياء الياسين
يعد الفول من أبرز الأطعمة التى تتربع على مائدة السحور فى رمضان،إليك طريقة تحضير الفول لمذاق مختلف وطعم لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى

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المقادير لتحصير الفول ..

4 فصوص ثوم مهروس
علبة فول مهروسه
ملعقة سمنة
1 1/2كوب طماطم


طريقة التحضير

فى وعاء على النار يتم تقطيع فصوص الثوم وتحميرها على النار  ويوضع عليه الطماطم ومن ثم يتم وضع نصف كوب ماء حتى تغلى
ويتم قلى البيض ووضعه على الفول ويقلب جيدا  ويوضع فى طبق

تعد أبرز فوائد تناول الفول على السحور هو أعتبار الفول وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وايضا الزيت والخبز كذلك  يعتبر الفول مطهر للمعدة والامعاء ومفيد جدا للقلب والأوعية الدموية حيث أنه يحافظ على مستوى الكولسترول في الدم كما  يعمل على خفض ضغط الدم لدى السيدات وخاصة في مرحلة سن اليأس..
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