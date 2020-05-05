طريقة جديدة لتحضير الفول على السحور

يعد الفول من أبرز الأطعمة التى تتربع على مائدة السحور فى رمضان،إليك طريقة تحضير الفول لمذاق مختلف وطعم لا يقاوم على طريقة الشيف إلهام فتحى
علبة فول مهروسه
ملعقة سمنة
اقرأ أيضا ..
المقادير لتحصير الفول ..
4 فصوص ثوم مهروس
علبة فول مهروسه
ملعقة سمنة
1 1/2كوب طماطم
طريقة التحضير
فى وعاء على النار يتم تقطيع فصوص الثوم وتحميرها على النار ويوضع عليه الطماطم ومن ثم يتم وضع نصف كوب ماء حتى تغلى
ويتم قلى البيض ووضعه على الفول ويقلب جيدا ويوضع فى طبق
تعد أبرز فوائد تناول الفول على السحور هو أعتبار الفول وجبة غذائية كاملة فى حال تناوله مع الطماطم والبصل وايضا الزيت والخبز كذلك يعتبر الفول مطهر للمعدة والامعاء ومفيد جدا للقلب والأوعية الدموية حيث أنه يحافظ على مستوى الكولسترول في الدم كما يعمل على خفض ضغط الدم لدى السيدات وخاصة في مرحلة سن اليأس..