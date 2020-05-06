ضبط 3 أطنان لحوم وكبدة مجمدة و18 ألف عبوة غذائية فاسدة بـ كفر الشيخ

أسفرت حملات الرقابة التموينية بكفر الشيخ بالاشتراك مع مديرية التموين ومباحث التموين والطب البيطري، ‫عن ضبط تاجر مواد غذائية، وبحوزته 18654 عبوة مواد غذائية مختلفة الأنواع منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، والتي تؤدي للإضرار بالصحة العامة للمواطنين لتحقيق أرباح غير مشروعة.





كما أسفرت الحملة عن ضبط تاجر وبحوزته 3 طن لحوم وكبدة ودواجن مجمدة منتهية الصلاحية داخل ثلاجة مجمدات، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.





أكد محافظ كفرالشيخ، أن الحملات مازالت مستمرة لتشديد الرقابة على الأنشطة التموينية والتجارية والمنافذ والأسواق، ومكافحة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسعار للتأكد من جودة وتوافر السلع ومصدرها ووصول الدعم لمستحقيه، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.



