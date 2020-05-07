خالد الغندور يحسم الجدل حول رحيل فرجاني ساسي وبن شرقي وأوناجم من الزمالك ..فيديو

نفى الإعلامي خالد الغندور، نجم الزمالك والمنتخب السابق، رحيل فرجاني ساسي نجم الفريق نهاية الموسم الجاري، كما كشف عن حقيقة قرب انضمام عمر جابر، نجم بيراميدز، إلى الفريق.
وأكد خالد الغندور في تصريحات متلفزة عبر برنامج "زملكاوي"، أن فرجاني ساسي باقٍ في النادي ولن يرحل نهاية الموسم، مشددا على أنه إما سيجدد عقده وإما سيبقى حتى نهاية العقد الحالي مع الفريق.
وأضاف خالد الغندور أن عمر جابر نجم بيراميدز يرغب في الانضمام إلى الزمالك، ولا صحة لما يتردد حول رفضه الانضمام للقلعة البيضاء، مؤكدا أن اللاعب سيمثل إضافة قوية.
وعن إمكانية رحيل محمد أوناجم، و اشرف بن شرقي نجمي الفريق، أكد أنهما باقيان ولن يرحلا مطلقا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.