خالد الغندور يحسم الجدل حول رحيل فرجاني ساسي وبن شرقي وأوناجم من الزمالك ..فيديو

نفى الإعلامي خالد الغندور، نجم

الزمالك

والمنتخب السابق، رحيل فرجاني ساسي نجم الفريق نهاية الموسم الجاري، كما كشف عن حقيقة قرب انضمام عمر جابر، نجم بيراميدز، إلى الفريق

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