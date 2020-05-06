أخبار الزمالك.. انتقال وليد أزارو والغندور يشن هجوما على النادي الأهلي

يترقب مسئولو نادي الزمالك موقف الدولى المغربى وليد أزارو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى المعار للإتفاق السعودي مع المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .
كشف عماد متعب مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه إلى صفوف الفريق قبل أن يقرر اعتزال الكرة.
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك ، عن فشل محاولات مسئولي نادي الزمالك، في الوصول إلى نظائرهم بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
هاجم خالد الغندور، مجلس إدارة الأهلي، بسبب بيانه الصادر، والذي يطالب خلاله باستئناف الدوري المصري الممتاز، رغم تفشي فيروس كورونا.