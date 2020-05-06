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رياضة

خالد الغندور يهاجم إدارة النادي الأهلي.. لهذا السبب

الأربعاء 06/مايو/2020 - 08:42 ص
صدى البلد
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نور عادل
هاجم خالد الغندور، مجلس إدارة الأهلي، بسبب بيانه الصادر، والذي يطالب خلاله باستئناف الدوري المصري الممتاز، رغم تفشي فيروس كورونا.

وقال الغندور ، عبر برنامج زملكاوي على قناة الزمالك: "من حق مجلس الأهلي الدفاع عن تصدره لجدول الترتيب والمطالبة باستكمال الموسم، لكن كيف يتم ذلك في الوقت الذي يجتمع فيه مسؤولو النادي عن طريق الفيديو كونفرنس؟".

وتابع: "هل يخشى مجلس إدارة الأهلي على نفسه من التعرض لوباء كورونا، ولا يخشى إصابة أفراد المنظومة الرياضية به حال استئناف النشاط الرياضي؟ هذا تناقض كبير".

وأكد أن أمر استئناف النشاط الرياضي في يد الدولة وليس الأندية، مشددًا: "الوباء هو من يتحكم بنا حاليًا بعد تزايد أعداد المصابين بشكل كبير".

وأتم: "لسنا ضد عودة النشاط، فوز الأهلي باللقب أو خسارته لن تزيده أو تنقص منه أي شيء. الأمر لا يتعلق فقط ببطل المسابقة، هناك ما هو أهم بتحديد الفرق الهابطة والصاعدة".
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