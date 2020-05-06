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رياضة

خالد الغندور: لا الأهلي ولا الزمالك يملكان قرار عودة الدوري.. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 04:53 ص
خالد الغندور
خالد الغندور
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محمد رشاد
أكد خالد الغندور قائد الزمالك السابق ومقدم البرامج، أن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء، أو محمود الخطيب نظيره في الأهلي، لا يملكان قرارًا في عودة الدوري أو إلغائه، مشددًا على أن الأمر متعلق بسياسة واتجاه الدولة.

وأوضح الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "الزمالك": "الدولة لا تستطيع أن تصدر قرارًا بعودة النشاط الرياضي، الأمر متعلق بحياة الإنسان، من يتحكم فينا هو الوباء المنتشر ولا يوجد له علاج".

وقال الغندور: "الأهلي هذا النادي الكبير ومتصدر الدوري، هو الأقرب لحصد اللقب لا ننكر هذا الكلام، فكرة حصوله على الدرع او لا هذا لن ينقصه أو تزيد من قدره، وخسارة الزمالك لن يزيده أو ينقص منه شيء، الزمالك حصل على بطولتين في 6 أيام وأدى موسمًا أكثر من رائع".

وأضاف: "مجلس إدارة الأهلي أصدر بيانًا وهذا حقه، يدافع عن ناديه، ولكن أرى أن هذا النادي يجب أن يدافع عن صحة المواطنين، بدليل أنه يجتمع عن طريق الفيديو كونفرانس على مدار الشهر الماضي".

واستكمل: "لو انت خائف كمجلس إدارة من التجمعات كيف تطالب بعودة الدوري، الزمالك ليس ضد عودة الدوري ولكن كيف تعود؟".

وواصل: "البعض يقول طالما لا تريدون عودة الدوري إذًا يكون النادي الأهلي البطل، أي قانون في العالم يقول ذلك؟، هل القصة أن الأهلي البطل؟!، من سيهبط ويصعد؟!، على مدار تاريخنا تم إلغاء أكثر من بطولة منها عام 2011، القصة مختلفة عند تفكير البعض، الوباء هو من يتحكم وليس نحن الذي نتحكم فيه".
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