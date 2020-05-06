صعبة التحمل.. كيف يتم إجراء مسحة تحليل فيروس كورونا؟

مازال شبح فيروس كورونا يسيطر على العالم، خاصة بعد تزايد عدد الحالات المصابة بالفيروس بشكل يومي، نتيجة الاختلاط ونقل عدوى فيروس كورونا بطرق قد لا تخطر ببالك، فيمكن للمس أسطح او عطسة قد تسبب نقل عدوى كورونا من شخص مصاب إلى شخص سليم ثم تبدأ أعراض فيروس كورونا تظهر على المصاب خلال أسبوعين من وقت العدوى حتى تزيد الاعراض بشكل يفوق طاقة المصاب وهنا يجب التوجه فورًا لإجراء تحليل فيروس كورونا للتأكد من مدى الإصابة بالفيروس التاجي .
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كيف يتم إجراء مسحة تحليل كورونا ؟
الكثير يتساءل عن طريقة إجراء تحليل فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم pcr ، فهو عبارة عن أخذ عينة من خلايا الحلق والفم عن طريق إدخال مسحة خاصة رفيعة تدخل من الأنف لتصل إلى نهاية الحلق ، وأكد عدد كبير من المصابين في تقارير نشرتها مواقع أجنبية عديدة، أن دخول هذه المسحة لنهاية الحلق قد يكون أصعب من الفيروس نفسه.
بحسب موقع صحيفة daily mail البريطانية، يتم أخذ عينة تحليل فيروس كورونا من الجزء الخلفي من الأنف و الحلق لأن هذه المناطق تحديدًا هي التي يتكاثر فيها الفيروس، فيتم التأكد من الإصابة عن طريق اخذ عينة من الخلايا في هذه المنطقة وتحليلها .
عند اخذ عينة تحليل فيروس كورونا، قد يتعرض المصاب لبعض الأعراض مثل السعال المستمر او الغثيان او العطس او حتى نزيف الفم، لكن المسحت الأنفية البلعومية هي الشائعة في تشخيص الامراض الفيروسية .