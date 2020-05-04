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مرأة

حكة وبثور.. 5 أعراض جلدية جديدة لفيروس كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 05:49 م
صدى البلد
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رشا عوني
كشفت دراسة إسبانية حديثة أعراض جديدة لفيروس كورونا تظهر على الجلد، وكانت مشتركة بين 375 شخصا من حاملي الفيروس، وذلك بحسب تقرير موقع صحيفة daily mail البريطانية. 

وأكد الباحثون أن هناك 5 أعراض جلدية محتملة الظهور على جسد المصاب بفيروس كورونا، وهي بقع حمراء على اليدين، بثور على الساق، حكة بالجلد، طفح جلدي، ظهور مناطق وردية أو بيضاء مرتفعة عن الجلد.

وأوضحت الدراسة أن السبب وراء هذه الاعراض الجلدية لدى المصابين بفيروس كورونا، يعود إلى ضعف الدورة الدموية في الأوعية تحت الجلد مما يسبب تغيير لونه أو الحكة.

وأشارت إلى أنه في بعض الحالات، كان من الصعب معرفة ما إذا كانت الأمراض الجلدية ناتجة مباشرة عن فيروس كورونا أو أشارت إلى وجود مضاعفات أو هي مرتبطة بمشكلة اخرى لكن الباحثون لاحظوا وجود هذه الأعراض على عدد من المصابين من الشباب وكبار السن. 

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