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مرأة

تقوي المناعة.. الأدوية المضادة للشيخوخة تنقذ كبار السن من فخ كورونا

الإثنين 04/مايو/2020 - 06:20 م
صدى البلد
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رشا عوني

كشفت دراسة علمية حديثة أن المصابين بفيروس كورونا من المسنين يمكن إعطاؤهم أدوية مضادة للشيخوخة لاستعادة نظام المناعة "الشاب" ومساعدتهم على محاربة الفيروسات التاجية.

و نشر موقع صحيفة daily mail البريطانية، أن غالبية المصابين بفيروس كورونا تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، وتزداد نسبة تعرضهم للوفاة بسبب الفيروس بنسبة 20%.

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وأوضح الباحثون في الدراسة أنه مع تقدم العمر، يصبح جهاز المناعة ضعيفا ويستغرق الجسم وقتًا أطول للتعرف على الفيروس ومهاجمتها.

وخلال الفترة التي يحاول فيها الجسم التعرف على الفيروس، يقوم كورونا بالانتشار بشكل سريع في الجسم ليتمكن من الرئة ويهاجم القلب والمعدة والكلى . 

وأكد علماء هارفارد القائمون على هذا البحث إنه يمكن إعطاء كبار السن المكملات المضادة للشيخوخة لتنشيط جهاز المناعة ليعود لأدائه وكفاءته ويستطيع محاربة الفيروس.

وأوضحت الدراسة أن مع التقدم في العمر، تضعف الوظائف البيولوجية المهمة للصحة، والتي قد تساهم في الأمراض المرتبطة بالعمر. 

وأكدت الدراسة كيفية اختلاف نظام المناعة لدى الشباب وكبار السن، ففي حالة المصاب الشاب، تقتل الخلايا المناعية الفيروس مباشرة في الجهاز التنفسي العلوي ، مما يمنع انتشار المرض، أما عند كبار السن  تكون إشارات التنبيه الفيروسية بطيئة ، مما يؤدي إلى تكرارها وانتشارها في الجهاز التنفسي السفلي.

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