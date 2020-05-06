سيدات فى مهمة صعبة .. أطقم التمريض بطولات وتضحيات في مواجهة كورونا

إناث بصفات رجال لا يعرفون طعم الراحة جنود فى المعركة وعلى خط مواجهة كورونا يؤدون دورهم بكل ثبات وإيمان، مؤكدين للجميع أن ما يقومون به هو رسالة وواجب وطنى .. إنهم أعضاء هيئة التمريض فى مستشفى قها للعزل الصحى الذين تركوا اسرهم لخدمة المرضى بمقر الحجر الصحي بالمستشفى.





ورغم الظروف الصعبة حرص مسئولو التمريض على رعاية المرضى ورسم فرحة الشفاء علي وجوههم وتنظيم الاحتفالات بأجواء شهر رمضان الكريم لإدخال البهجة علي المرضى وخاصة الأطفال داخل المستشفى عن طريق تعليق الزينة الملونة فى مداخل المستشفى والطرقات وأمام غرف المرضى مما ساعد على رفع الروح المعنوية لدى المصابين والعاملين.





من ناحية أخرى وجه المستشفى رسالة شكر لهيئة التمريض قالت فيها "حين تلقي بحملك على إناث بصفات رجال، دومًا هتبقى مرتاح البال".





وأكد المستشفى أن هذه النماذج لن تجدها إلا في مستشفى عزل قها فقط، حيث تعتبر الممرضات بمثابة الأمان وخط الدفاع الأول يحملن مآسي الليالي الصعاب واصفة إياهن بالجبال.





ووجهت المستشفى في رسالتها التحية لفريق التمريض من قلوب مرضى خرجوا بعد الشفاء وتحدثوا كثيرا عن مواقفهم النبيلة التي تفوق الخيال وحفرت بالقلوب وستظل موجودة وتتناقلها الأجيال لأجيال.





وذكر المستشفى في رسالتها تحية خاصة لكل من الممرضات بطة عيد وإحسان وفريق مكافحة العدوي ومنه انتصار ومروة عبد الغفار ومنصورة ودعاء رضا وجيهان وحنان فرحات.





كما وجه المستشفي التحية والتقدير في رسالة أخرى إلى كل من الأطباء إسلام شيبوب استشاري التخدير والعناية المركزة بمستشفى بنها الجامعي وإسلام عاطف أخصائي التخدير بمستشفى قها المركزي، وإسلام العربي أخصائي النساء والتوليد بمستشفى قها المركزي، والملقبين داخل المستشفي بـ"الفرسان الثلاثة".





وقال المستشفى في رسالته أن هؤلاء الأطباء عبارة عن ثلاثة أبطال اجتمعوا وتوحدوا في الفريق الطبي الثالث لمستشفى قها للحجر الصحي وتوحدوا بنفس الاسم ونفس الهدف، يحركهم أمل ورجاء أن تظل مصر فتية خالية من كل وباء وشر.





وأضاف "تجدهم خلية نحل مع رفاقهم، يداوون المرضى ويسمعون شكواهم بدون انزعاج ويحفزوهم ويدعموهم وتجد فيهم عزيمة الجبال وعزم الأبطال وثبات الفرسان".