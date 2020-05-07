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فن

صورة متداولة تكشف فبركة برنامج «خلي بالك من فيفي»

الخميس 07/مايو/2020 - 06:45 ص
فيفى عبده
فيفى عبده
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أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة تكشف فبركة برنامج "خلي بالك من فيفي" الذى تقدمه الفنانة فيفى عبده


وتظهر الصورة، مصور البرنامج وذلك عبر مرايا تعكس جسمه، وتؤكد أن البرنامج مفبرك، وأن الضيوف الذين يظهرون بالبرنامج على علم بهذا الأمر. 


يعرض برنامج "خلى بالك من فيفى" على قناة mbc مصر وتستعين فيه باحد المذيعات المغربيات كضيفة بالبرنامج. 


واستضافت فيفى عبده فى البرنامج عددًا من النجوم ولعل أبرزهم سمية الخشاب وأحمد بدير وداليا البحيرى. 

ويقوم المقلب الخاص بالبرنامج باستضافة النجوم فى منزل فيفى عبده ويتعرضون للعديد من الأزمات منها إصابة خادمتها بسبب السحر وهو ما يربك الضيف ويضعهم فى موقف صعب. 


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