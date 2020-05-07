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فن

بعد الخلاف معه.. فيفي عبده تنشر فيديو من مقلب رامز جلال ..شاهد

الخميس 07/مايو/2020 - 04:51 ص
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت النجمة فيفي عبده، مقطع فيديو جديدا عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، أثناء وجودها ضيفة ببرنامج "رامز مجنون رسمى". 

وعلقت فيفي عبده، على الفيديو، "اسكوزمى.. انجوى بس خليك جود بوى لاف يو".

يذكر أن فيفي عبده تشارك في السباق الرمضانى ببرنامج مقالب "خلى بالك من فيفي". 

برنامج "خلي بالك من فيفي" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مضحكة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.  ويستضيف البرنامج عبر حلقاته نُخبة من أبرز نجوم الفن والإعلام.
 
ويعرض "خلي بالك من فيفي" على قناة  "‪MBC‬ مصر" الساعة 11:30 مساءً خلال شهر رمضان.
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