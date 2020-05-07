بتهمة التقصير فى مواجهة كورونا.. بلاغ للنائب العام ضد وكيل وزارة الصحة بقنا

تقدم الدكتور عماد على الطيب، مدير إدارة التفتيش الفني بمديرية الشؤن الصحة بقنا، ببلاغ للنائب العام، عبر تطبيق " الواتس أب" ضد وكيل وزارة الصحة، يتهمه فيه بالتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.

و أشار مقدم البلاغ، إلى أنه تقدم بشكوى للنائب العام لجمهورية مصر العربية ضد القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة بقنا بصفته مديرًا لإدارة التفتيش الفنى بمديرية الصحة بقنا، رسميا لأنه ليس هناك من يسمع من الأطباء الإجراءات المطلوب اتباعها تجاه أزمة فيروس كورونا.

كما تقدم أطباء وأطقم تمريض آخرين بشكاوى وبلاغات عبر شبكات مواقع التواصل الاجتماعى، يتضررون فيها من إدارة القائم بأعمال وكيل وزارة الصحة للأزمة.

وكان عدد من المحامين بقنا، تقدموا ببلاغات للنيابة العامة ضد وكيل وزارة الصحة يتهمونه بالتقصير فى مواجهة فيروس كورونا، والتسبب فى ارتفاع عدد المصابين بالفيروس بقنا.

يذكر أن هناك حالة غضب واستياء بين أبناء قنا، تجاه الإجراءات التى يتبعها وكيل وزارة الصحة بقنا، للتعامل مع أزمة كورونا، وتأخر التعامل مع الحالات المخالطة، ما تسبب فى تزايد عدد الحالات و إصابة المواطنين بحالة من الرعب والهلع.

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