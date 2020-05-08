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فن

خيانة عهد الحلقة 14 .. حلا شيحة تقتل خالد أنور

الجمعة 08/مايو/2020 - 01:55 ص
خالد أنور
خالد أنور
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 14 من  مسلسل خيانة عهد للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرض المسلسل ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

قامت الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجل بأسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها متختبئة خلف الستائر.

وبعد مواجهته لها تشب خلاف بينهما ووقع خالد أنور على الأرض ينزف، ولكن حلا شيحة رفضت إنقاذه بل أعطته جرعو هروين حتى تكون الوفاة ناتجة للهروين وتخفي فعلتها.

بينما تم العثور على جثته مرمية على الطريق، وانهارت والدته يسرا حين رأته وتم عمل جنازة له ودفنه في المقابر الخاصة بالعائلة.

يذكر أن بينما قامت يسرا "عهد" بلم شمل العائلة من خلال سفرية، وطلبت من حلا شيحة وخالد سرحان، أن ينسيا كل ما حدث في الماضي وأن يبدأوا جميعا صفحة جديدة.

خيانة عهد الحلقة 14 .. حلا شيحة تقتل خالد أنور
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