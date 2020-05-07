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فن

خيانة عهد الحلقة 13 .. زوج حلا شيحة يتزوج عليها

الخميس 07/مايو/2020 - 02:03 ص
خيانة عهد
خيانة عهد
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آيه عاطف
شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، العديد من الأحداث المشوقة، وذلك أثناء عرضها ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020.

حاولت الفنانة حلا شيحة، إقناع خالد انور للعودة إلى جومانا مراد، والتقرب منها مجددًا، حتى تنجح خطتها في تدميره  ورجوعه للأدمان مرة أخرى، بينما واصلت جومانا مراد تهديد حلا شيحة.

إكتشف شكري سرحان، أن زوجته عبير صبري، هي من دبرت لضربه وسرقه، حيث إستمع إلى حديثها مع تلك الفتاه التي سلطتها عليه، وذلك أثناء سفرهم لتقضية الأجازة.

كما تزوج زوج حلا شيحة عليها من الفتاه التي كان معجب بها، وذلك بعد إهمال حلا شيحة له، ومعاملتها السيئة معه.

يذكر أن بينما قامت يسرا "عهد" بلم شمل العائلة من خلال سفرية، وطلبت من حلا شيحة وخالد سرحان، أن ينسيا كل ما حدث في الماضي وأن يبدأوا جميعا صفحة جديدة.
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