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مرأة

بإطلالة صيفية.. شاهد حلا شيحة تثير الجدل بصورة غريبة

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:36 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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نهى هجرس
نشرت الفنانة حلا شيحة، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال جذابة. 

وظهرت بها حلا شيحة، بتى شيرت أنيق وبسيط باللون الأسود ليبرز عن أناقتها وجمالها. 

ومن الناحية الجمالية، أعتمد حلا شيحة فى الماكياج على جمال بشرتها مع وضع لمسات رقيقة من احمر الشفاة باللون البينك الفاتح الذى يبرز جمال أنوثتها. 


كما تركت شعرها الأسود منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وأنسيابية تتناسب مع إطلالتها الكاجوال.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الأكسسوارات، واكتفت بالظهور بإطلالتها البسيطة.
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