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حلا شيحة: فوجئت بدوري في «خيانة عهد».. والتصوير في أزمة كورونا صعب جدا ..فيديو

الخميس 30/أبريل/2020 - 02:47 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
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إبراهيم القادري
قالت الفنانة حلا شيحة، إن كمية دور الشر الذي تقوم به في مسلسل "خيانة عهد" مفاجأة، مشيرة إلى أنها أثناء مشاهدتها المسلسل دُهشت من المشاهد التي قدمتها؛ خاصةً أنها بعيدة تمامًا عن شخصيتها.


وأضافت حلا شيحة، أثناء مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، أنها بذلت مجهودا كبيرا في المسلسل بدعم من عدد كبير من الفنانين؛ خاصةً أنه يضم كوكبة من النجوم.


وأوضحت حلا شيحة، أنها عندما عرض عليها السيناريو من البداية رفضت لان الشخصية بعيدة تماما عنها ومختلفة عن الأدوار السابقة التي قدمتها، ولكن المؤلف أحمد عادل أصر على مشاركتها لانه مختلف تماما.


وأشارت إلى أن المسلسل مازال مستمرًا في مرحلة التصوير لباقي الحلقات، وسيتم الانتهاء منه في 25 رمضان، مؤكدة أن التصوير في ظل أزمة كورونا صعب جدا، ولكنها حريصة على تقديم الدور بهذا الشكل للنهاية لينال إعجاب الجمهور.


ونوهت بأن الجمهور تفاعل مع شخصية فرح في المسلسل وتحاول توضيح الأمر بأنها ليست شخصيتها ولكنها تجسد شخصية مختلفة عنها في عمل فني درامي ليس له علاقة بشخصيتها في الحقيقية.


وشددت على أنها لم تجرِ عملية تجميل كما يعتقد البعض، ولكنها اُضطرت إلى إضافة بعض الأشياء مثل المكياج لتتكمن من تجسيد دور الشر، متابعة "حقكم عليا لو في حاجة زعلتكم مني، وانتم علر راسي، ومش بحب جمهوي يزعل مني". 

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