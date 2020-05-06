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فن

برنسيسة.. يسرا تشارك الجمهور صورة جديدة من كواليس خيانة عهد

الأربعاء 06/مايو/2020 - 11:48 م
صدى البلد
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اسماء الحسيني
نشرت الفنانة يسرا صورة لها من مسلسل "خيانة عهد" من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". 

وكتبت على الصورة معلقة: "#خيانة عهد #العدل جروب #رمضان ٢٠٢٠"

وحازت الصورة على إعجاب كبير من متابعيها وعلق بعضهم قائلاً: 

برنسيسة والله منوره 

متشوقة كثير للأحداث القادمة 

بحبك كتير

يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 


المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.
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