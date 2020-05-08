AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اليو بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا للثأر وهروبهم أمر سيئ .. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
ياسمين تيسير
أكد اليو بادجي نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا من أجل الثار لـ مباراة السوبر المصري والتي فاز بها الفريق الابيض عن طريق ركلات الجزاء.
وأضاف اليو بادجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه ماهر في تسديد ضربات الجزاء و لكن ضربه الجزاء امام الزمالك وضياعها كان مجرد سوء حظ مشددا ان في اخر لحظة غير مكان تسديد الكرة لذلك لم تسدد في الشباك.

وتابع أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق تحدث معه عقب المباراة وطلب منه تجاوز الأمر وعدم الشعور بالإحباط .

وأكمل أن الاهلي كان الأقوى خلال المباراة بالإضافة لامتلاكه للاعبين ونجوما أكثر من الزمالك مشددا أن هروب الفريق الأبيض من مواجهة الاهلي في مباراة الدوري المصري أمر سيئ ولا يليق بالكرة المصرية. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل ساعات الحسم بـ الأهلي قبل موقعة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

الزمالك يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي

قفاز من ذهب.. الشناوي وأبو جبل قادا الأهلي والزمالك إلى المربع الذهبي إفريقيا

قفشة: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

كارثة تبكي الجميع.. بسمة وهبة تعلق على استقبال متعاف من كورونا بالقليوبية

حمل الفيروس 49 يوما.. متعاف سعودي من كورونا يروي تجربته مع المرض

علاء مبارك يشيد بمسلسل البرنس ويوجه رسالة لـ أحمد زاهر.. شاهد

تعرف على فوائد تناول الخروب

ماذا نقول في سجود السهو والتلاوة.. أمين الفتوى يجيب.. فيديو

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

AdvertisementS

بعد مد تعليق النشاط.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز

من ناشئي الزمالك.. نكشف من هما صديقي عمر جابر اللذين هدداه بالقتل بسبب فيلا

صحيفة إماراتية: جمهور الزمالك مقهور بعد منح "ماركا" استاد القاهرة اسم الأهلي

غزل المحلة يتحرك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد أسامة نبيه

نادر شوقي يفتح النار على أسامة نبيه عقب تصريحاته عن رفضه التسجيل في الزمالك

أول تعليق من عمر جابر بعد حبس صديقيه بسبب تهديده بالقتل

مش عاوز اسمع صوتك نهائي.. بيان ناري من مرتضى منصور ضد ممدوح عباس

أخبار الزمالك.. الابيض يصدم الاهلي وكهربا.. نجم الفريق يفضح رامز جلال

أخبار الرياضة.. اتحاد الكرة يحسم جدل مصير الدوري الممتاز.. الزمالك يوجه صدمة قوية للأهلي وكهربا

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

تصويت الـ BBC .. سون يتفوق على صلاح .. واكتساح من لاعبي ليفربول على الجوائز

حقيقة أزمة عقود لاعبي الزمالك بسبب توقف النشاط الرياضي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على فوائد تناول الخروب

إحصائية: ذوو البشرة السمراء أكثر عرضة للإصابة والوفاة بكورونا

يجعلك عرضة للإصابة بكورونا.. مشروب لا تتناوله على الفطار نهائيا.. فيديو