اليو بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا للثأر وهروبهم أمر سيئ .. فيديو

أكد اليو بادجي نجم فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا من أجل الثار لـ مباراة السوبر المصري والتي فاز بها الفريق الابيض عن طريق ركلات الجزاء.
وأضاف اليو بادجي في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أنه ماهر في تسديد ضربات الجزاء و لكن ضربه الجزاء امام الزمالك وضياعها كان مجرد سوء حظ مشددا ان في اخر لحظة غير مكان تسديد الكرة لذلك لم تسدد في الشباك.
وتابع أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق تحدث معه عقب المباراة وطلب منه تجاوز الأمر وعدم الشعور بالإحباط .
وأكمل أن الاهلي كان الأقوى خلال المباراة بالإضافة لامتلاكه للاعبين ونجوما أكثر من الزمالك مشددا أن هروب الفريق الأبيض من مواجهة الاهلي في مباراة الدوري المصري أمر سيئ ولا يليق بالكرة المصرية.