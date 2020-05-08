اليو بادجي: أتمنى مواجهة الزمالك في نهائي أفريقيا للثأر وهروبهم أمر سيئ .. فيديو

أكد اليو بادجي نجم فريق الكرة الاول بالنادي

الأهلي

أنه يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي دوري ابطال افريقيا من أجل الثار لـ مباراة السوبر المصري والتي فاز بها الفريق الابيض عن طريق ركلات الجزاء.