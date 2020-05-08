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فن

مسلسل سكر زيادة الحلقة 14 .. سميحة أيوب تتشاجر مع نادية الجندي وتترك الفيلا

الجمعة 08/مايو/2020 - 04:33 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 14 من مسلسل " سكر زيادة" نشوب خلاف بين فوزية " سميحة أيوب " وابنتها عصمت " نادية الجندي" مما يؤدي الى ترك الفيلا والعودة الى دار المسنين. 

وتتفق فوزية مع صاحب دار المسنين ان تظل عنده دون ان يخبر عصمت لأنه لا تريد العودة للعيش معها.

وتظل فوزية تبحث مع كريمة " نبيلة عبيد" وجميلة " هالة فاخر" عن سميحة وسط قلق وتوتر شديد خوفا من اصابتها بضرر، الا انها تعثر عليها في دار المستنين. 

تطلب فوزية من ابنتها عصمت العودة الى الفيلا بشرط ان تتناول الآيس كريم وسط أجواء كوميدية.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد ، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة ايوب، بيومي فؤاد ، مي الغيطي.
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