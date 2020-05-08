مسلسل سكر زيادة الحلقة 14 .. سميحة أيوب تتشاجر مع نادية الجندي وتترك الفيلا

نشوب خلاف بين فوزية " سميحة أيوب " وابنتها عصمت " نادية الجندي" مما يؤدي الى ترك الفيلا والعودة الى دار المسنين.





وتتفق فوزية مع صاحب دار المسنين ان تظل عنده دون ان يخبر عصمت لأنه لا تريد العودة للعيش معها.





وتظل فوزية تبحث مع كريمة " نبيلة عبيد" وجميلة " هالة فاخر" عن سميحة وسط قلق وتوتر شديد خوفا من اصابتها بضرر، الا انها تعثر عليها في دار المستنين.



