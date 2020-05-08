تقنيات حديثة في السيارة لم تعد تهم السائقين

دائما يسعى مصنعو السيارات لتقديم أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة إلى سيارتهم من أجل أن تكون مميزة وجذابة حيث أنهم يقومون بشكل مستمر باستبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة على الرغم من شعبية السيارة نفسها في الماضي لدى الكثير من السائقين وفي هذا التقرير سنقدم جميع التغييرات التي طرأت على السيارات الحديثة.









الفتيس اليدوي

من النادر أن يتم تزويد السيارات الحديثة الان بناقل حركة يدوي حيث تعتمد الآن على الناقل الأوتوماتيك والتي يفضلها جميع السائقين إلا أننا سنجد بعض الدول النامية يوجد بها سيارات تعتمد على الناقل اليدوي كونه أرخص في التصنيع .

















العدادات التقليدية

كان ظهور العدادات الرقمية في الثمانينات وكانت بدائية إلى حد ما حيث انها فشلت فشل كبير فقررت شركات السيارات الاعتماد على العدادات التناظرية مع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الفترة الأخيرة ثم الانتقال إلى العدادات الرقمية في معظم السيارات الحديثة .





فرامل اليد

اضطرت شركات السيارات الكبرى مؤخرا إلى أستبدال فرامل اليد التقليدية بأنظمة فرامل اوتوماتيك في السيارات الحديثة وذلك لمنع تلقائي للحركة بعد وقف المحرك خاصة لوجود ببعض المميزات فيها وهي التحكم السريع في الفرامل أثناء القيادة مما يقل من فرص وجود حوادث .





الإطارات البديلة

مع التقدم الكبير في صناعة الإطارات في الفترة الأخيرة وجدنا ارتفاع كفاءة وجودة الاطارات بشكل كبير وأصبح من الصعب تفريغ الهواء منها حتى في حالة حدوث ثقب فيها حيث توجد حاليًا إطارات تسمح بالسير لمسافة طويلة حتى تصل لأقرب ورشة إصلاح للسيارات مما أضطر مصنعي السيارات تزويد سياراتهم بجلات احتياطية من أجل خفض وزن السيارات الحديثة بعض الشئ بالإضافة إلى استخدام مساحة تخزين الإطار الاحتياطي.









سي دي كاسيت

سنجد في معظم السيارات الحديثة الآن وجود مشغل اسطوانات والشرائط القديمة أيضا ولكنه يعمل بنظام ترفيهي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث أصبح غالبية المستخدمين يستخدمون تلك الأنظمة للحصول على القدرة على تشغيل موسيقاهم المفضلة عبر هواتفهم. بالإضافة إلى وسيلة أخرى لشحن الهواتف عن طريق تركيب وصلات في السيارة ويتم توصيلها بالهاتف.



