AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تقنيات حديثة في السيارة لم تعد تهم السائقين

الجمعة 08/مايو/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
دائما يسعى مصنعو السيارات لتقديم أفضل التقنيات والأنظمة الحديثة إلى سيارتهم من أجل أن تكون مميزة وجذابة حيث أنهم يقومون بشكل مستمر باستبدال التقنيات القديمة بأخرى حديثة على الرغم من شعبية السيارة نفسها في الماضي  لدى الكثير من السائقين  وفي هذا التقرير سنقدم جميع التغييرات التي طرأت على السيارات الحديثة.


الفتيس اليدوي 
من النادر أن يتم تزويد السيارات الحديثة الان بناقل حركة يدوي حيث تعتمد الآن على الناقل الأوتوماتيك والتي يفضلها جميع السائقين إلا أننا سنجد بعض الدول النامية يوجد بها سيارات تعتمد على الناقل اليدوي كونه أرخص في التصنيع .




العدادات التقليدية
كان ظهور العدادات الرقمية في الثمانينات وكانت بدائية إلى حد ما حيث انها فشلت فشل كبير فقررت شركات السيارات الاعتماد على العدادات التناظرية مع زيادة الاعتماد على التقنيات الحديثة في الفترة الأخيرة ثم الانتقال إلى العدادات الرقمية  في معظم السيارات  الحديثة .

فرامل اليد
اضطرت شركات السيارات الكبرى مؤخرا إلى أستبدال فرامل اليد التقليدية بأنظمة فرامل اوتوماتيك  في السيارات الحديثة وذلك لمنع تلقائي للحركة بعد وقف المحرك خاصة لوجود  ببعض المميزات فيها وهي التحكم السريع في الفرامل أثناء القيادة مما يقل من فرص وجود حوادث .

الإطارات البديلة 
مع التقدم الكبير في صناعة الإطارات  في الفترة الأخيرة وجدنا ارتفاع كفاءة وجودة الاطارات بشكل كبير وأصبح من الصعب تفريغ الهواء منها حتى في حالة حدوث ثقب فيها حيث توجد حاليًا إطارات تسمح بالسير لمسافة طويلة حتى تصل لأقرب ورشة إصلاح للسيارات مما أضطر مصنعي  السيارات  تزويد سياراتهم بجلات احتياطية من أجل خفض وزن السيارات الحديثة بعض الشئ بالإضافة إلى استخدام مساحة تخزين الإطار الاحتياطي.


سي دي كاسيت 
سنجد في معظم السيارات الحديثة الآن وجود مشغل اسطوانات والشرائط القديمة أيضا ولكنه يعمل بنظام ترفيهي تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، حيث أصبح غالبية المستخدمين يستخدمون تلك الأنظمة للحصول على القدرة على تشغيل موسيقاهم المفضلة عبر هواتفهم. بالإضافة إلى وسيلة أخرى لشحن الهواتف عن طريق تركيب وصلات في السيارة ويتم توصيلها  بالهاتف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لتصبح سائقا محترفا.. 10 حيل لن تتعلمها في مراكز قيادة السيارات

تعرف على إرشادات وطرق القيادة السليمة في الأحوال الجوية المضطربة

الداخلية: فتح طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوى أمام السيارات

نصائح مهمة لقائدى السيارات فى الطقس السيئ

7 حيل بسيطة للحفاظ على سيارتك سليمة خلال حظر التجوال

6 خطوات حافظ بها على سيارتك من الأعطال أيام الحظر

ترشيحاتنا

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

شاهد.. أحدث صور للقمر العملاق في سماء مصر الليلة

أحمد أحمد يكشف خطة الكاف لعودة دوري الأبطال والكونفدرالية

اخبار الفن .. مسلسل خيانة عهد يتصدر تريند .. وغادة عبد الرازق تحتفل بزواجها بهذه الصورة

نجم الزمالك السابق: جوزيه سبب عدم عودتي للنادي الأهلي .. فيديو

لليوم الثاني .. حمو بيكا يواصل تصدر تريند يوتيوب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خصم 30 ألف جنيه على أسعار شيفروليه في مصر اليوم .. بعد طرح كابتيفا 2020 chevrolet captiva

عزومتك من المغرب.. فاصوليا وسلطة كسكسي وشوربة الطماطم المغربية

تسبب كوارث.. أطعمة ممنوع ذوبانها في الميكرويف