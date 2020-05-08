شعبة الدواجن: تراجع معدلات الاستهلاك 30% بسبب كورونا

أكد عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، أن حجم استهلاك المصريين من الدواجن خلال أول أسبوعين من شهر رمضان الكريم هذا العام تراجعت بنسبة تتراوح بين 20-30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى.





وأضاف ان شهر رمضان الجارى شهد انخفاض فى المبيعات بسبب فيروس كورونا على دخل المواطنين علاوة على الإجراءات الاحترازية كالحظر والتي أثرت على العديد من مظاهر الشهر الكريم، ومنها العزومات العائلية وإغلاق المطاعم والفنادق.





وأشار لـ"صدى البلد" إلى أنه فى الأعوام السابقة كان يصل حجم الاستهلاك من الدواجن بنسبة 30% خلال الشهر الكريم مقارنة بالمعدل اليومي العادي، ولكن هذا العام زاد الإقبال بنحو 10% فقط.





تجدر الإشارة إلى أن الدراسات تشير إلى أن 83 % من الأسر تغير عاداتها الغذائية عادة خلال رمضان من كل عام، حيث تتضاعف نسبة الإنفاق المالي، إذ يرتفع حجم الاستهلاك من اللحوم والطيور لنحو 63%، فضلًا عن زيادة نسبة استهلاك المكسرات بنحو 25%، وزيادة الولائم والعزومات فى منزل الأسرة بنحو 23% مقارنة بالشهور العادية، ما يترتب عليه زيادة فى نفقات الطعام وارتفاع نسبة الفاقد فى الموائد المصرية لنحو 60%، وترتفع إلى 75% في العزومات والولائم الرمضانية.



