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اقتصاد

الدولار محلك سر.. الجنيه يكبح جماح الورقة الخضراء لهذه الأسباب

الجمعة 08/مايو/2020 - 02:30 م
الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي
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محمد صبيح
لم يتغير سعر الدولار في البنوك خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري حيث استقر سعر الدولار في ختام تعاملات الأسبوع الخميس 7-5-2020  فى البنك الأهلى المصرى عند 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع.

ولم يشهد الدولار الأمريكي تغيرا ملحوظا منذ بداية الأسبوع حيث استهل سعر الدولار الأمريكي تعاملات الأسبوع يوم الأحد 3-5-2020 فى البنك الأهلى المصرى 15.68 جنيه للشراء، 15.78 جنيه للبيع أيضا.

ويرجع استقرار سعر الصرف إلى تراجع معدلات الاستيراد سواء من الصين أو بعض الدول الآخرى مع بداية انتشار كورونا بالإضافة إلى الانخفاض الكبير في سعر برميل النفط وارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج ووجود احتياطي كبير من الغاز في مصر لتصبح دولة مصدرة.

وسجل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه، تباينا وفقا لآخر تحديثات سعر الدولار اليوم الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، حيث سجل سعر الدولار اليوم في مصر 15.69 جنيه للشراء و15.79 جنيه للبيع بتراجع قرشين فقط للبيع.


سعر الدولار اليوم الأعلى والأقل

وقدم البنك العربي الأفريقي أعلى سعر لشراء الدولار في مصر بقيمة 15.70 جنيه، فيما قدم البنك الأهلي المصري أقل سعر لبيع الدولار 15.63 جنيه، وفقا لآخر تحديث لموقع دولار لايف المتخصص.

وفيما يلي سعر الدولار اليوم في مصر الخميس، في البنك المركزي المصري وفقا لآخر تحديث:

استقر سعر الدولار اليوم في مصر الخميس مقابل الجنيه للشراء ليسجل 15.69 جنيه للشراء، بينما انخفض سعر الدولار اليوم للبيع قرشين ليسجل 15.79 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية

وبحسب موقع "دولار لايف" المتخصص في سعر الدولار اليوم فجاءت الورقة الخضراء في البنوك المصرية اليوم كالتالي:
سعر الدولار اليوم في بنك عودة / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك المصري الخليجي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي اليوناني/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك الشركة العربية المصرفية saib سجل / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر إيران للتنمية/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم  في البنك الأهلي الكويتي "بيريوس"/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك التجاري الدولي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم مصرف أبوظبي الإسلامي / 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي/ 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في بنك مصر/ 15.68 جنيه للشراء و15.78 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري/ 15.53 جنيه للشراء و1563 جنيه للبيع.


وجاءت أسعار العملات الاجنبية اليوم في البنك المركزي كالتالي:

سجل سعر اليورو 16.95 جنيه للشراء و 17.07 جنيه للبيع مسجلا، بارتفاع قرشين للشراء فقط.
وتباين سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.43 جنيه للشراء و19.55 جنيه للبيع.
وسجل الفرنك السويسرى 16.11 جنيه للشراء و16.22 جنيه للبيع.


أما أسعار العملات الآسيوية اليوم في البنك المركزي فكانت كالتالى:

سجل الـ 100 الين اليابانى 14.77 جنيه للشراء و14.87 جنيه للبيع.
واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و2.22 جنيه للبيع.
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