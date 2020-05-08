الإسكان تطرح 5082 شقة فى أقل من شهر.. اعرف الأسعار والشروط

تطرح وزارة الإسكان 5082 شقة ضمن 3 مشروعات مختلفة خلال شهر مايو الجارى، مخاطبة فئات متوسطى الدخل والدخول الأعلى بتيسيرات على السداد تصل إلى 20 عام.
وتأتى هذه الطروحات فى ظل ظروف اقتصادية عصيبة يمر بها الاقتصاد المصرى والاقتصاد العالمي ككل، بسبب انتشار فيروس كورونا
وتصاعد معدلات الإصابة به، ولكن تتوقع وزارة الإسكان لإقبال معقول على وحداتها السكنية بسبب عدة مميزات توفرها للمواطنين عبر إعلاناتها الثلاثة.
وتنقسم الوحدات إلى 1359 شقة ضمن مشروع "جنة
" للإسكان الفاخر، و1061 شقة ضمن مشروع "دار مصر
" المتوسط، وأخيرا 2662 وحدة سكنية ضمن مشروع "سكن مصر"، وتبدأ مساحات الوحدات من 100 إلى 150 متر مربع تقريبا، وتبدأ الأسعار من 3400 جنيه للمتر حتى 11925 جنيه للمتر، وهى نفس أسعار الوحدات فى آخر إعلانات تم طرحها فى 2019، بعد قرار وزارة الإسكان بتثبيت سعر كافة الوحدات المطروحة ضمن مشروعاتها القائمة خلال العام الجارى 2020 بسبب الظروف الاقتصادية الحالية.
وتوفر الوزارة إمكانية لتقسيط سعر الوحدات على 5 و7 سنوات، كخيار المباشر من وزارة الإسكان للتقسيط عبرها بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، كما تتيح الوزارة اختيار جديد بتقسيط قيمة الوحدة عبر آلية التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى، ويمكن أن تصل مدة السداد إلى 20 سنة فى حالة صغر عمر المتقدم لأقل من 40 عاما، بفائدة 10% فقط.
كما تتيح الوزارة ميزة للسداد الفورى لوحدات الــــ3 مشروعات المتاحة للحجز خلال الشهر الحالى "جنة ودار مصر، و سكن مصر
" بخصم 8% تقريبا من إجمالى قيمة الوحدة فى حالة سداد سعرها بالكامل خلال شهرين من تاريخ الحجز.
والــ1061 شقة سكنية المتاحة ضمن مشروع دار مصر، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا فى 5 مدن جديدة، هى: "15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، بدر، برج العرب".
وسجّلت مدينة بدر السعر الأعلى للمتر بقيمة 5900 جنيه للمتر المربع تقريبا، تلتها مدينة 15 مايو بسعر 5545 جنيهًا للمتر "وتعد من أقل المدن تواجدا بطروحات الوزارة المختلفة"، ثم مدينة العاشر من رمضان بمتوسط سعر 5350 جنيهًا للمتر، وسجّلت مدينة السادات سعر 5075 جنيها للمتر، وأخيرا برج العرب بسعر 5030 جنيه للمتر، وذلك بخلاف 5% قيمة وديعة الصيانة والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء.
أما الـــ2662 بمشروع بمشروع "سكن مصر"، فهى تتواجد بـ8 مدن جديدة، هى: (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، ويمكن حجدزها بدءا من الأحد المقبل 10 مايو، وتتراوح المساحات من 106 إلى 118 متر مربع.
وسجلت مدينة المنيا الجديدة أقل سعر للمتر بــ 3400 جنيه للمتر، والقاهرة الجديدة الأعلى بــ7655 جنيها للمتر،
وأتت مدينة المنصورة الجديدة
فى المركز الثاني بسعر 6870 جنيها للمتر، وتلتها أكتوبر بسعر 6380 جنيها للمتر، ثم العبور بسعر 6070 جنيها للمتر.
ثم مدينة بدر بسعر 4980 جنيها للمتر، وتقاربت الأسعار بمدن الصعيد الثلاثة المتاحة بها وحدات ضمن الطرح الحالى بفروق طفيفة حيث سجلت غرب ناصر بأسيوط سعر 3480 جنيها للمتر تلتها غرب قنا بسعر 3440 جنيه وأخيرا المنيا الجديدة بسعر 3400 جنيها للمتر.
أما وحدات مشروع جنة فتقع بـــ6 مدن جديدة، هى: "القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة ، والمنصورة الجديدة، والشروق ، والشيخ زايد، و6 أكتوبر "، ويبدأ سعر المتر من نحو 8 آلاف جنيه بحتى 12 ألف جنيه لأغلى سعر للمتر بمدينة الشيخ زايد، خلاف 5% قيمة وديعة الصيانة ، والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء.