الإسكان تطرح 5082 شقة فى أقل من شهر.. اعرف الأسعار والشروط

وتوفر الوزارة إمكانية لتقسيط سعر الوحدات على 5 و7 سنوات، كخيار المباشر من وزارة الإسكان للتقسيط عبرها بالتعاون مع بنك الإسكان والتعمير، كما تتيح الوزارة اختيار جديد بتقسيط قيمة الوحدة عبر آلية التمويل العقارى وفقا لمبادرة البنك المركزى لتنشيط قطاع التمويل العقارى، ويمكن أن تصل مدة السداد إلى 20 سنة فى حالة صغر عمر المتقدم لأقل من 40 عاما، بفائدة 10% فقط.

والــ1061 شقة سكنية المتاحة ضمن مشروع دار مصر، بمساحات من 100 إلى 150 مترا مربعا فى 5 مدن جديدة، هى: "15 مايو، العاشر من رمضان، السادات، بدر، برج العرب".





وسجّلت مدينة بدر السعر الأعلى للمتر بقيمة 5900 جنيه للمتر المربع تقريبا، تلتها مدينة 15 مايو بسعر 5545 جنيهًا للمتر "وتعد من أقل المدن تواجدا بطروحات الوزارة المختلفة"، ثم مدينة العاشر من رمضان بمتوسط سعر 5350 جنيهًا للمتر، وسجّلت مدينة السادات سعر 5075 جنيها للمتر، وأخيرا برج العرب بسعر 5030 جنيه للمتر، وذلك بخلاف 5% قيمة وديعة الصيانة والرسوم الإدارية ومصاريف مجلس الأمناء.





أما الـــ 2662 بمشروع بمشروع "سكن مصر"، فهى تتواجد بـ8 مدن جديدة، هى: (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا)، ويمكن حجدزها بدءا من الأحد المقبل 10 مايو، وتتراوح المساحات من 106 إلى 118 متر مربع.





وسجلت مدينة المنيا الجديدة أقل سعر للمتر بــ 3400 جنيه للمتر، والقاهرة الجديدة الأعلى بــ7655 جنيها للمتر، وأتت مدينة وأتت مدينة المنصورة الجديدة فى المركز الثاني بسعر 6870 جنيها للمتر، وتلتها أكتوبر بسعر 6380 جنيها للمتر، ثم العبور بسعر 6070 جنيها للمتر.