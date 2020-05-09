عمر جابر: حسن شاكوش وسيط لحل خلافات مع بعض الأصدقاء..فيديو

كشف عمرجابر، لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل تهديده بالقتل، حيث قال، إنه حدث بعض الخلافات والمشاكل مع بعض الاصدقاء المقربين له، موضحا: بعد الخلاف فوجئت بتهديدهم ليا ولأسرتي.
وأوضح عمر جابر، خلال مداخلتة ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، لافتا إلي أن الخلاف مر علية أكثر من سنتين، متابعا: اى حد بيبقي ليه حق وفلوس مفروض ياخده بطرق قانونية.
وأضاف لاعب بيراميدز، أنا راجل ماليش في المشاكل، لافتا إلي أنه قدم كل الأدلة إلي النيابة .
وأكد علي أن "حسن شاكوش" ليس له إي علاقة بالموضوع، معقبا: الناس فهمت الموضوع غلط، وحسن صاحبي وكان عايز يحل الموضوع.
ونفي عمر جابر وجود أى خلاف بينه وبين حسن شاكوش، متابعا: كان وسيط خير.
وأختتم حديثة بـ"لسه ناقصلي سنتين مع نادي بيراميدز ومفيش عروض رسمية جاتلي حتى الآن وهما ناس محترمه جدا".
وأوضح عمر جابر، خلال مداخلتة ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، لافتا إلي أن الخلاف مر علية أكثر من سنتين، متابعا: اى حد بيبقي ليه حق وفلوس مفروض ياخده بطرق قانونية.
وأضاف لاعب بيراميدز، أنا راجل ماليش في المشاكل، لافتا إلي أنه قدم كل الأدلة إلي النيابة .
وأكد علي أن "حسن شاكوش" ليس له إي علاقة بالموضوع، معقبا: الناس فهمت الموضوع غلط، وحسن صاحبي وكان عايز يحل الموضوع.
ونفي عمر جابر وجود أى خلاف بينه وبين حسن شاكوش، متابعا: كان وسيط خير.
وأختتم حديثة بـ"لسه ناقصلي سنتين مع نادي بيراميدز ومفيش عروض رسمية جاتلي حتى الآن وهما ناس محترمه جدا".