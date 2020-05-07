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والله ما هحلك.. حسن شاكوش يتوعد رامز جلال ويهدد بتكسير الكاميرات في الاستوديو.. فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 08:06 م
حسن شاكوش في رامز
حسن شاكوش في رامز مجنون رسمي
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كـريـم الـخـطـيـب
أثير غضب حسن شاكوش في برنامج «رامز مجنون رسمي» بسبب المضايقات التي تعرض لها على يد رامز جلال، مما جعلته ينفعل ويفقد أعصابه قائلا «والله ما هحلك وكده لساني هيفلت مني، وكده أنا هكسر الكاميرات».

قدم رامز جلال مقدم برنامج «رامز مجنون رسمي» ضحيته الليلة بأنه بطل اللا شيء منذ ظهوره قضى على الغناء الشعبي الأصيل، وظهر شواحة وكزبرة وحنجرة دول جايين يغنوا ولا يضربونا.

ووصف رامز جلال خلال برنامج «رامز مجنون رسمي» ضيفه بـ «مرزبة التريند» ودوماء الطرب أزميل المهرجانات، مضيفا: الف رحمة ونور عليك يا عبد الوهاب بقينا عايشين في ايام هباب والفن الجميل انتهى.

وقع مطرب المهرجانات حسن شاكوش ضحية مقلب الفنان رامز جلال، ، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، مساء اليوم الخميس والذي يقنع فيه الضحايا على أساس أنه برنامج آخر، قبل أن يتفاجأوا أنهم ضحية رامز مجنون رسمي. 

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

وخلال الفترة الأخيرة، عرضت قناة "ام بي سي مصر"، التتر الخاص ببرنامج الفنان رامز جلال، الذي يعرف بـ "رامز مجنون رسمي"، وحقق ملايين المشاهدات في زمن قياسي.

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