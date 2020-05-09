خيانة عهد الحلقة 15 .. حلا شيحة في مأزق بعد وفاة خالد أنور

بينما شك شكري سرحان في حلا شيحة "فرح" إنها المتسببة في قتل هشام، لكنها انكرت، كما شكت بها هنادي مهنا أيضاَ، ومن المتوقع ان يتم كشف سرها في الحلقات المقبلة.

قامت الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجل بأسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها متختبئة خلف الستائر.





وبعد مواجهته لها نشب خلاف بينهما ووقع خالد أنور على الأرض ينزف، ولكن حلا شيحة رفضت إنقاذه بل أعطته جرعة هروين حتى تكون الوفاة ناتجة للهروين وتخفي فعلتها.