فرصة تانية الحلقة 15.. أيتن عامر تفسد خطوبة أحمد مجدي من ياسمين صبري

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل فرصة تانية تهديد زياد "أحمد مجدى" لـ ريهام "أيتن عام" بالقتل بعدما أفسدت حفل خطوبته من ملك "ياسمين صبرى" وتسببت فى بعدها عنه مرة أخرى.



