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فن

فرصة تانية الحلقة 15.. أيتن عامر تفسد خطوبة أحمد مجدي من ياسمين صبري

السبت 09/مايو/2020 - 05:22 ص
ياسمين صبري
ياسمين صبري
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نبيل العدوى

شهدت أحداث الحلقة 15 من مسلسل فرصة تانية تهديد زياد "أحمد مجدى" لـ ريهام "أيتن عام" بالقتل بعدما أفسدت حفل خطوبته من ملك "ياسمين صبرى" وتسببت فى بعدها عنه مرة أخرى.


مسلسل فرصة تانية هو ثاني بطولات ياسمين صبري في الدراما التليفزيونية، بعد مسلسل "حكايتي" العام الماضي.

كانت أخبار ياسمين صبرى تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي بعد عقد قرانها على رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.


يذكر أن ياسمين صبري، خاضت رمضان الماضي بأول بطولة مطلقة لها  بمسلسل "حكايتي"، بعد أن لفتت الأنظار قبل سنوات في مسلسل "طريقي" بطولة الفنانة شيرين عبد الوهاب، وبعدها مسلسل "الحصان الأسود" مع الفنان أحمد السقا.

ويشارك فى بطولة مسلسل "فرصة ثانية" كل من ياسمين صبري، أيتن عامر، أحمد مجدي، محمود البزاوي، محمد دياب، إدوارد، ونهال عنبر. 

مسلسل فرصة تانية من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.

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