بعد تهديدات أصدقائه بالقتل.. هاشتاج #عمر_جابر يتصدر مواقع التواصل

كشف عمرجابر، لاعب نادي بيراميدز، تفاصيل تهديده بالقتل، حيث قال، إنه حدث بعض الخلافات والمشاكل مع بعض الاصدقاء المقربين له، موضحا: بعد الخلاف فوجئت بتهديدهم ليا ولأسرتي.

وأوضح عمر جابر، خلال مداخلتة ببرنامج "الحكاية"، المذاع علي قناة "ام بي سي مصر"، أنه قام بتقديم بلاغ للنيابة العامة، لافتا إلي أن الخلاف مر علية أكثر من سنتين، متابعا: اى حد بيبقي ليه حق وفلوس مفروض ياخده بطرق قانونية.









و تصدر هاشتاج #عمر_جابر مواقع التواصل الاجتماعي بعد مداخلتة مع الاعلامي عمرو اديب و جاءت بعض التعليقات كالاتي :





ونعم الصداقة (مستنكرا بشدة ) يجب ان يكون وفي ويدفع





للأسف الطمع يوصل انك تهدد صاحبك بالقتل





اكيد دى اشكال مش محترمة كلها





تعرض اللاعب عمر جابر للتهديد بالقتل من أصدقائه اذا لم يقم بدفع مبالغ مالية ضخمة حيث