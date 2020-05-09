رسميا.. انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة بسبب المنشطات

انتهت عقوبة إيقاف فهد المولد، نجم اتحاد جدة السعودي رسميًا، اليوم السبت، 9 مايو 2020، بعد غياب لمدة عام، بسبب المنشطات.





وقضى المولد، عقوبة الإيقاف عامًا، بدءًا من 9 مايو العام الماضي، بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بعد ظهور مادة محظورة في عينة اللاعب.





