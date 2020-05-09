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رياضة

رسميا.. انتهاء عقوبة إيقاف فهد المولد مهاجم اتحاد جدة بسبب المنشطات

السبت 09/مايو/2020 - 09:06 ص
فهد المولد
فهد المولد
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إسراء أشرف
انتهت عقوبة إيقاف فهد المولد، نجم اتحاد جدة السعودي رسميًا، اليوم السبت، 9 مايو 2020، بعد غياب لمدة عام، بسبب المنشطات.

وقضى المولد، عقوبة الإيقاف عامًا، بدءًا من 9 مايو العام الماضي، بقرار من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بعد ظهور مادة محظورة في عينة اللاعب.

وكانت لجنة المنشطات قد اكتشفت مادة محظورة في عينة المولد، التي سحبت منه في مواجهة فريقه أمام النصر، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري السعودي بالموسم الماضي.

وبحسب صحيفة الرياضية "السعودية"، تكفلت إدارة نادي الاتحاد ببرنامج إعدادي خاص باللاعب في فرنسا، في 17 فبراير الماضي، استمر نحو شهر، ليعود بعدها إلى التدريبات الجماعية لفريقه، في 10 مارس، حيث تتيح اللائحة بالعودة إلى التدريبات، خلال الشهرين الأخيرين من فترة الإيقاف.

وسيتمكّن فهد المولد من المشاركة مع اتحاد جدة في المباريات المتبقية من الدوري، والبطولة العربية في حال استئناف النشاط الرياضي، الذي تم تجميده بسبب فيروس كورونا المستجد.
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