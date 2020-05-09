رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السكني الـ١٥ بمدينة العاشر من رمضان. صرح المهندس خالد شاهين، رئيسوالمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضىبالحى السكني الـ١٥ بمدينة العاشر من رمضان.





أراضى الإسكان الاجتماعى ، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة. وأوضح شاهين، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الطرق من طبقتي "السن - الأسفلت" بالحى السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة.





مدينة العاشر من رمضان ، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بجميع المشروعات، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد . وأضاف رئيس جهاز، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بجميع المشروعات، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة



