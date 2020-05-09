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اقتصاد

رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة

السبت 09/مايو/2020 - 10:13 ص
استكمال أعمال المرافق
استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى
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آمنة عبدالعظيم
صرح المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز خليج السويس، بأنه جار استكمال تنفيذ أعمال المرافق بقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحى السكني الـ١٥ بمدينة العاشر من رمضان.

وأوضح شاهين، أنه يجري حاليا تنفيذ أعمال الطرق من طبقتي "السن - الأسفلت" بالحى السكني الـ15 وربطه بالطرق الرئيسية بالمدينة، وذلك تنفيذا للخطة التى يتبعها جهاز المدينة لسرعة الانتهاء من جميع أعمال المرافق بمناطق أراضى الإسكان الاجتماعى، وفى إطار تسليم قطع الأراضى للفائزين بها في التوقيتات المحددة.

وأضاف رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بجميع المشروعات، ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
رئيس جهاز العاشر من رمضان: جار استكمال أعمال المرافق لقطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالمدينة
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