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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2020

السبت 09/مايو/2020 - 08:25 ص
الذهب في مصر
الذهب في مصر
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أحمد علام

ننشر أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم السبت 9-5-2020،  حيث وصل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 743 جنيهًا.

ويقدم "صدى البلد" للقرّاء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

 

أسعار الذهب في مصر

 

جاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث لموقع gold price today فيما يلى:

سعر جرام الذهب عيار 24 يتراوح ما بين 851 جنيها إلى 854 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22  ما بين 780 جنيها إلى 783 جنيها

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21  ما بين 745 جنيها إلى 247 جنيها

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 ما بين 639 جنيها إلى 640 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 ما بين 497 جنيها إلى 498 جنيها

ويترواح سعر الجنيه الذهب 5,960 جنيه، يزن 8 جرامات

وسجل السعر الذهب نحو 26.479 دولار للأوقية


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فإنها تختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لأسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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