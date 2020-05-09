مشاهد أثارت الجدل في مسلسلات رمضان .. أبرزها مقطع المشرحة لـ يسرا





مشهد المشرحة لـ يسرا في خيانة عهد





تألقت الفنانة يسرا ، في هذا المشهد خصوصًا بعد تناولها له بطريقة مختلفة، حيث عبّرت عن صدمتها على إبنها الذي توفي بعدم التصديق، والرفض التام، وعندما رأته داخل المشرحة قالت "لا مش هو"، ولم تصرخ او تدخل في نوبة من البكاء المتوقع، واشاد رواد السوشيال ميديا بإدائها الصادق، الغير متكلف.





مشهد اليخت في ونحب تاني ليه





حالة من الرومانسية تمكنت من رواد السوشيال ميديا، بعد عرض مشهد اليخت الذي جمع كل من الفنانة ياسمين عبد العزيز ، وكريم فهمي، عندما قام بكتابة اسمها "غالية" على اليخت، في جو من الرومانسية الشديدة.





مشهد سلوى عثمان في البرنس





أبدعت الفنانة سلوى عثمان في مشهد الصدمة والفزع في الحلقة التاسعة من مسلسل "البرنس" والذي يتم عرضه في الماراثون الرمضاني هذا العام، والذي يتلخص في لحظة اكتشافها تدبير نجلها محمد علاء "ياسر " وابنتها رحاب الجمل "عبير" وزوجها أحمد فهيم "رأفت" بالتعاون مع أحمد زاهر "فتحي" وإدوارد "عبد المحسن" لحادث شقيقهم محمد رمضان "رضوان البرنس" الذي توفي فيه نجله سيف وزوجته نجلاء بدر" لبنى" بالإضافة إلى إصرارهم علي قتل من نجا من الحادث "رضوان" وابنته، حيث وصفت مخططهم الشيطاني وما يفكرون فيه بأنه "كفر".





وتعاطف الجمهور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع سلوى عثمان في هذا المشهد بعد براعتها في الأداء وتأثرهم بمشهد الأم المغلوب على أمرها، حيث تبكي من أجل من مات ظلما والمصدومة في جريمة أبنائها المعرضين للضياع ومصيرم وهو الإعدام.. حيث انقسم رواد "التواصل الاجتماعي" ما بين مؤيدين لعدم الإبلاغ عن أبنائها تقديرا لنزعة وعاطفة الأمومة وما بين مطالبتهم أن تأخذ صف الحق وتخطر الشرطة عن فعلتهم الشنعاء.





مشهد بكاء سهر الصايغ في النهاية





تصدرت الفنانة سهر الصايغ تريند موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" بعد عرض حلقات مسلسل النهاية، وذلك بسبب مشهد بكائها توسلًا لـ عزيز، كي يساعدها على صنع الروبوت "زين" الذي يشبه الفنان يوسف الشريف، وذلك لأنها تحبه وتريد أن تعيش مع نسخة تشبهه كي تعوض غيابه عنها لأنها متزوج ولا يبادلها أي مشاعر.





مشهد سرقة البنك في بـ 100 وش





تصدر مسلسل " بـ 100 وش " موقع التواصل الاجتماعى تويتر عقب عرض حلقات المسلسل ونجاحهم فى سرقة الفلوس من البنك و تشبيه المتابعين المسلسل بالمسلسل الاسبانى لاكاسا دى بابل، و ظهور شخصيات جديدة مؤثر فى الحلقات بالاضافة الى الكوميديا الموجوده بالمسلسل.

و تفاعل عدد كبير بحيث اصبح المسلسل الاكثر تداولا على تويتر و الاكثر بحثا على مواقع التواصل الاجتماعى.





مشاهد الشهداء في الأختيار





حالة كبيرة من الجدل، صنعتها الحلقة الأولى من مسلسل "الاختيار" للفنان أمير كرارة، وذلك أثناء عرضه عبر شاشة قناة ON E الفضائية، ضمن الموسم الرمضاني.

وتأثر الكثيرون بالمشاهد الأولى، والتي أظهرت لقطات حية من العملية التي استشهد فيها العقيد أحمد المنسي، والمقولة التي رددها: «على العهد يا رجالة وزي ما اتفقنا .. أتدفن بأفرولي الشهيد لا بيتغسل ولا بيتكفن».





مشهد مطاردة أحمد مجدي لـ ياسمين صبري بالعربية في فرصة تانية





تصدر الفنان أحمد مجدي لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي بهاشتاج يحمل اسمه، بعد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل فرصة ثانية.

وتداول رواد تويتر فيديوهات وصورًا لـ أمجد مجدي من مسلسل "فرصة تانية" اثناء تجسيده لشخصية زياد عندما كان يلاحق ملك "ياسمين صبري" لتعترف بحبها له.





تصدر الفنان أحمد مجدي لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي بهاشتاج يحمل اسمه، بعد عرض الحلقة الـ 13 من مسلسل فرصة ثانية.

وتداول رواد تويتر فيديوهات وصورًا لـ أمجد مجدي من مسلسل "فرصة تانية" اثناء تجسيده لشخصية زياد عندما كان يلاحق ملك "ياسمين صبري" لتعترف بحبها له.

أثارت عدد من المشاهد الجدل بعد عرضها في مسلسلات رمضان 2020، سواء بالأشادة أو بالأنتقاد من قبل الجمهور، نستعرض لكم أبرز هذة المشاهد من خلال التقرير التالي: