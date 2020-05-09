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فن

يسرا توجة رسالة لجمهورها.. وتناشدهم بمتابعة الحلقات القادمة من خيانة عهد | شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 01:38 م
يسرا
يسرا
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سيد احمد
نشرت الفنان يسرا فيديو لها توجه فيه الشكر لجمهورها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت يسرا قائلة "بشكركم من قلب قلبي وبحبكم من جوة قلبي  # خيانة_عهد".

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وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالآتى:

المسلسل روعة - بحبك - الفنانة المحترمة 

يذكر أن المسلسل يقوم ببطولته يسرا وحلا شيحة وجومانا مراد وعبير صبرى وخالد سرحان وتأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض للعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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