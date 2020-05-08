بسبب مشهد جنازة ابن يسرا .. الجمهور يبحث عن خيانة العهد الحلقة 14

تصدرت الحلقة الـ 14 من مسلسل خيانة عهد محرك بحث جوجل الشهير بسبب مشهد جنازة ابن عهد " يسرا" في المسلسل ، والذي اشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ادائها الذي وصف بالمبهر والمؤثر.

قامت الفنانة حلا شيحة، بقتل الفنان خالد أنور، وذلك حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجل بأسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها متختبئة خلف الستائر.





وبعد مواجهته لها تشب خلاف بينهما ووقع خالد أنور على الأرض ينزف، ولكن حلا شيحة رفضت إنقاذه بل أعطته جرعو هروين حتى تكون الوفاة ناتجة للهروين وتخفي فعلتها.





بينما تم العثور على جثته مرمية على الطريق، وانهارت والدته يسرا حين رأته وتم عمل جنازة له ودفنه في المقابر الخاصة بالعائلة.



