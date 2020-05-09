هاني الناظر يكشف ضرورة التعرض للشمس في وقت محدد من اليوم

نشر الدكتور هانى الناظر أخصائي أمراض الجلدية والتجميل، من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، حول فوائد التعرض للشمس بشكل يومي، فى تقوية مناعة الجسم.





وقال ، أُعيد واؤكد الأهمية القصوى لتعريض جلد الساقين والذراعين لأشعة الشمس المباشرة لمدة نصف ساعة، الساعة الثالثة عصرًا من خلال النوافذ او البلكونات يوم بعد يوم للحصول علي فيتامين د لاهميته في تقوية الجهاز المناعي.





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واضاف: أظهرت دراسة علمية حديثة نشرتها جامعة نورث وسترن الأمريكية منذ ساعات ان أعدادا كبيرة من حالات الوفاة من كورونا في العديد من دول العالم كانت لأشخاص يعانون من نقص شديد في مستوي فيتامين د





وأوضح أن من أهم فوائد فيتامين "د"





- يمنع الإصابة بهشاشة العظام

- يمنع حدوث تسمم الحمل

- يساعد على علاج السرطان

- يفيد صحة العقل

- يمد الجسم بمناعة عالية للتصدى للفيروسات