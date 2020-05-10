مسلسل سوق الحرير الحلقة 16.. قمر تحاول كشف حقيقة ابن صبحية

وفي الوقت نفسه اتفقت زوجات عمران الثلاثة على إفشال زواجه من شمس، بينما أبو طلال يوضح حقيقة قصة عمران و شمس أمام التجار، وعندما يصل صابر السوق يرى غريب بدكان أبو طلال، وفي الوقت نفسه يتعرف على شحاتة ليحتدم الصراع في الحلقات القادمة.

المسلسل من إنتاج MBC studios بالتعاون مع شركة ميلسون.. وينتمي العمل لنوعية الإنتاجات الضخمة، ومن تأليف حنان المهرجي وإخراج الأخوين بسام ومؤمن الملا وبطولة كل من النجوم: بسام كوسا، ,وسلوم حداد، وكاريس بشار، و,فادي صبيح، ونادين تحسين بك، وقمر خلف، وميلاد يوسف, وريام كفارنة، وعبد الهادي، وشادي الصفدي، واسعد فضة، وهيفاء واصف، ووفاء موصلي، ومن مصر النجوم: عبد الرحيم حسن ونهال عنبر وماجد الشرقاوي، ومن تونس النجمة: دارين حداد.





ويعرض المسلسل حاليا على mbc1 وMBC عراق وmbc5 وlbc ومنصة Shahid. Net.. وحصد العمل الإشادة من النقاد والجمهور ويحقق نسب مشاهدة مرتفعة.



