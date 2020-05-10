حسن شاكوش ليس له علاقة .. أول تعليق من عمر جابر بشأن تلقيه تهديدات .. فيديو

كشف عمر جابر نجم فريق بيراميدز تفاصيل أزمته الحالية بشأن تلقيه تهديدات من بعض الأشخاص، حيث أكد أن النيابة جددت حبس المتهمين بتهديده وابتزازه لمدة 15 يوما، مشددا على أنه قطع علاقته بهؤلاء الأشخاص منذ عامين.
وأضاف عمر جابر في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 1 " أن من هددوه كانوا زملاءه السابقين في الزمالك، مشددا أن المطرب حسن شاكوش ليس له علاقة بالأمر، ولكنه حاول الصلح بينه وبين هؤلاء الأشخاص.
أما عن إمكانية عودته للزمالك، فأكد أن لم يحدثه أي من مسؤولي النادي بشكل رسمي بشأن عودته مرة أخرى، مشددا ان الزمالك هو بيته وتحت أمره في أي وقت.
وأضاف أن ما يتردد حول ارتفاع قيمه عقده مع بيراميدز لا أساس له من الصحة.
وعن انضمام احمد فتحي لبيراميدز، فأكد أنه هنأ فتحي بانضمامه للفريق، حيث إنه قيمة كبيرة في كرة القدم ويحترمه كثيرا، مشددا أن وجود احمد فتحي لا يعني رحيله عن الفريق، وأن التنافس أمر محمود.