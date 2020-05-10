حسن شاكوش ليس له علاقة .. أول تعليق من عمر جابر بشأن تلقيه تهديدات .. فيديو

كشف عمر جابر نجم فريق

بيراميدز

تفاصيل أزمته

الحالية

بشأن تلقيه تهديدات من بعض الأشخاص، حيث أكد أن النيابة جددت حبس المتهمين بتهديده وابتزازه لمدة 15 يوما، مشددا على أنه قطع علاقته بهؤلاء الأشخاص منذ عامين.