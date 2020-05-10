رئيس الترسانة يروي قصة انضمام أبو تريكة لـ الأهلي ..فيديو

كشف حسن فريد رئيس مجلس إدارة ناديالترسانة السابق أن النادي كان على وشك التجديد لـ أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق مقابل 200 ألف جنيه قبل انضمامه للمارد الأحمر.









وأضاف حسن فريد في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أن أبو تريكة وقع للأهلي أثناء سفره إلي السعودية، مشددا على أن حسن حمدي رئيس الأهلي وقتها أخبره أن اللاعب وقع وحصل على 450 ألف جنيه مقابل الصفقة.









للأهلي. وتابع أنه نجح في الانتخابات على الرغم من كونها بعد أيام قليلة من توقيع أبو تريكة









وأكمل أن أبو تريكة رفض الحصول على 750 ألف جنيه للانضمام للزمالك ، حيث أخبره أبو تريكة وقتها "| انه نام بشنطة الأموال بتاعت الزمالك في المسجد خوفا من سرقتها".





الترسانة وقتها في القسم الثاني. وأضاف أن أبو تريكة انضم للمنتخب على الرغم من لعبوقتها في القسم الثاني.



