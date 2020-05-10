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رياضة

هادي خشبة: ظهور سيد عبد الحفيظ مع رامز مجنون رسمي ضد مبادئ الأهلي

الأحد 10/مايو/2020 - 04:45 ص
صدى البلد
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نور عادل
أكد هادي خشبة لاعب الأهلي السابق أنه كان من الأفضل عدم ظهور سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي في أحد البرامج الترفيهية لأنه قيمة كبيرة وغير مُحبذ ظهوره بهذا الشكل.

وأضاف خشبة في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten"مع الإعلامي محمد فاروق أن على إدارة الأهلي الحفاظ على نجومها والوقوف بجانبهم في هذه المواقف وتدعيمهم لمنع الهجوم عليهم.


وأشار هادي خشبة إلى أن المسؤولية داخل الأهلي  شئ كبير ولابد من الاحتفاظ بقيمة وكيان الأهلي.


وتابع لو كان يعلم مدير الكرة بالأهلي بظهوره في هذا البرنامج فهذا خطأ كبير كان لابد أن يرفضه، وأعتقد أنه ذهب دون علمه بهذا الأمر .


وانتشرت في الآونة الأخيرة أنباء عن ظهور مرتقب لمدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبدالحفيظ في برنامج رامز مجنون رسمي.
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