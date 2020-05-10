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رياضة

وليد سليمان لـ أحمد فتحي: البقاء في الأهلي أفضل من أموال بيراميدز

الأحد 10/مايو/2020 - 05:24 ص
صدى البلد
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نور عادل
وجه وليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، صدمة الي زميله أحمد فتحي، والذي سينتقل الي نادي بيراميدز بداية من الموسم المقبل.


وقال وليد سليمان في تصريحات تلفزيونية عبر اون تايم سبورت إنه يرفض فكرة الرحيل عن النادي الأهلي لأي ناد آخر.


وشدد وليد سليمان في تصريحاته على أنه حتى لو حصل على عرض من نادي بيراميدز بنفس تفاصيل عرض أحمد فتحي فإنه لن يقبل بهذا العرض مثلما فعل زميله وسيفضل البقاء في النادي الأهلي.


وعلق لاعب الأهلي قائلًا: "لو عُرض علي نفس العرض الذي حصل عليه أحمد فتحي لن أرحل لأنني أريد إنهاء مشواري في الأهلي".


وأعلن أحمد فتحي نهاية مشواره مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض العرض المقدم من القلعة الحمراء من اجل تجديد تعاقده مع الفريق.


وبعد ذلك اعلن نادي بيراميدز التعاقد مع احمد فتحي بشكل رسمي لمدة 3 مواسم، يتقاضى فيها 15 مليون جنيه بالموسم الواحد.
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