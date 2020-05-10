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فن

خيانة عهد الحلقة 16 .. يسرا تهدد جومانا مراد وتشك في حلا شيحة

الأحد 10/مايو/2020 - 05:26 ص
خالد أنور - يسرا
خالد أنور - يسرا
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آيه عاطف
شهدت الحلقة 16 من مسلسل "خيانة عهد" للفنانة يسرا، ضمن أعمال الموسم الرمضاني 2020، العديد من الأحداث المشوقة.

ذهبت يسرا "عهد" بالذهاب إلى منزل جومانا مراد، وهددتها بسكين، وإتهمتها بقتل إبنها خالد أنور "هشام"، لكنها روت لها قصة قديمة، كشفت بداية علاقة جومانا مراد بفرح، وسبب موافقتها على الانتقام من خالد أنور "هشام"، ومن هنا بدأت يسرا تشك في شقيقتها.

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عادت يسرا، إلى المنزل، وقالت لحلا شيحة أن تذهب لمنزلها بنظرة بها شك، كما قام الدكتور الذي عالج هشام من الأدمان بزيارتهم، ومن الواضح إنه لديه شكوك أيضًا حول وفاته.

وفي الحلقة السابقة قتلت حلا شيحة، خالد أنور، حين كشف امرها، وعرف حقيقة إتفاقها مع جومانا مراد لكي تجعله يدمن، حيث تواجد في منزل جومانا وقام بطلب رقم حلا شيحة من هاتفها ليجده مسجل بأسمها "فرح" كما رن الهاتف في المنزل ليجدها متختبئة خلف الستائر.

وبعد مواجهته لها نشب خلاف بينهما ووقع خالد أنور على الأرض ينزف، ولكن حلا شيحة رفضت إنقاذه بل أعطته جرعة هروين حتى تكون الوفاة ناتجة للهروين وتخفي فعلتها.

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