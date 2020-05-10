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فن

الحلقة 16 من مسلسل سكر زيادة.. سميحة أيوب تتعرض لوعكة صحية

الأحد 10/مايو/2020 - 10:48 ص
مسلسل سكر زيادة
مسلسل سكر زيادة
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شروق ابراهيم
شهدت أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل سكر زيادة شعور كريمة "نبيلة عبيد" وجميلة "نادية الجندي" أن "سميحة أيوب" ليست على ما يرام، وتخبران ابنها عصمت كي تعتني بها. 

وتتعرض فوزية لوعكة صحية تسبب في ذعر كل من في المنزل وبعدها تقرر أن تنهض من الفراش وتواصل أعمالها المنزلية. 

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تظهر جومانا مراد كـ ضيف شرف في المسلسل وتجسد دور شقيقة "كريمة" وأيضا لقاء الخميسي التي تقوم بدور ليلة أحد أقارب "عصمت" التي تستسقر معهن بعد شجارها مع زوجها وتركها للمنزل.

تدور أحداث المسلسل في اطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.

مسلسل سكر زيادة من بطولة نبيلة عبيد، نادية الجندي، هالة فاخر، سميحة أيوب، بيومي فؤاد، مي الغيطي.
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